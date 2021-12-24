Впервые за два месяца: коронавирус в России заразил 24 тысячи человек за сутки

Коронавирус в России сегодня заразил лишь немногим меньше 25 тысяч человек – в последний раз столь низкий уровень заболеваемости наблюдался в первых числах октября. Об этом свидетельствуют свежие данные экспертов оперативного штаба по борьбе с COVID-19, пишет RT.

Согласно обновленной статистике, за минувшие сутки ковид обнаружили у 24 703 человек. Справиться с болезнью смогли 41 213 человек, 998 пациентов скончались. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в России составило10 343 353 человек, выздоровевших – 9 180 379 человек, а число летальных исходов достигло 302 269, передает “Общественная служба новостей”.

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