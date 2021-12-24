Ученые: Употребление рыб жирных сортов снижает риск развития деменции

Такое серьезное заболевание, как деменция, влияет на память и умственные способности человека. Но риск развития деменции можно снизить с помощью некоторых продуктов.

Ученые назвали продукт, который поможет предотвратить развитие болезни Альцгеймера. По их мнению, регулярное употребление рыбы жирных сортов, к которым относятся скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины, защищает мозг от снижения работоспособности. В составе этих сортов рыб находится полезная аминокислота омега-3, которая встречается далеко не во всех видах жиров.

Многочисленные исследования, в которых принимали участие пожилые люди, показали, что регулярное употребление рыбы жирных сортов помогало снизить риск ухудшения умственных способностей на 10-30%.

Врачи напоминают, что на развитие болезни Альцгеймера также могут влияют вредные привычки – курение и чрезмерное употребление жирной пищи и алкоголя. Люди, которые в прошлом перенесли травму головы, также подвержены этому заболеванию.

Источник: ufacitynews.ru