 

Ученые: Употребление рыб жирных сортов снижает риск развития деменции

24.12.2021, 11:28, Разное
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Такое серьезное заболевание, как деменция, влияет на память и умственные способности человека. Но риск развития деменции можно снизить с помощью некоторых продуктов.
Ученые назвали продукт, который поможет предотвратить развитие болезни Альцгеймера. По их мнению, регулярное употребление рыбы жирных сортов, к которым относятся скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины, защищает мозг от снижения работоспособности. В составе этих сортов рыб находится полезная аминокислота омега-3, которая встречается далеко не во всех видах жиров.

Многочисленные исследования, в которых принимали участие пожилые люди, показали, что регулярное употребление рыбы жирных сортов помогало снизить риск ухудшения умственных способностей на 10-30%.

Врачи напоминают, что на развитие болезни Альцгеймера также могут влияют вредные привычки – курение и чрезмерное употребление жирной пищи и алкоголя. Люди, которые в прошлом перенесли травму головы, также подвержены этому заболеванию.

Источник: ufacitynews.ru



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