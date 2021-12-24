Врач Асанов заявил о пользе мандаринов при борьбе с COVID-19

Заведующий поликлиники в Подмосковье Тимур Асанов пояснил о способностях мандарин, они помогают ускорить выздоровление не только при обычных ОРЗ, но и при COVID-19.

В мандаринах содержится большое количество витаминов А, В и С – они способствуют укреплению иммунитета. Витамин В приносит максимальную пользу, он способен укреплять иммунитет и сохраняет целостность кровеносных сосудов. Витамин С содержится в корке мандарина, является сильнейшим антиоксидантом, который препятствует развитию целого ряда инфекций. В то же время, сохранению остроты зрению способствует витамин А.

При этом Асанов отметил, что в день можно съедать всего лишь пять мандарин, кроме того, их нельзя есть на голодный желудок и следить за отсутствием противопоказаний.

Источник: ctnews.ru