 

Врач Асанов заявил о пользе мандаринов при борьбе с COVID-19

24.12.2021, 11:28, Разное
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Заведующий поликлиники в Подмосковье Тимур Асанов пояснил о способностях мандарин, они помогают ускорить выздоровление не только при обычных ОРЗ, но и при COVID-19.
В мандаринах содержится большое количество витаминов А, В и С – они способствуют укреплению иммунитета. Витамин В приносит максимальную пользу, он способен укреплять иммунитет и сохраняет целостность кровеносных сосудов. Витамин С содержится в корке мандарина, является сильнейшим антиоксидантом, который препятствует развитию целого ряда инфекций. В то же время, сохранению остроты зрению способствует витамин А.

При этом Асанов отметил, что в день можно съедать всего лишь пять мандарин, кроме того, их нельзя есть на голодный желудок и следить за отсутствием противопоказаний.

Источник: ctnews.ru



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