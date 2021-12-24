Цеха Политбюро

Российская власть — это советский завод без директора, где все воюют со всеми, а вохра хочет получить контроль над всем предприятием. Интервью с социологом Константином Гаазе.

Шеф с «завода», цеха — в пляс

— Директор «завода» сидит вне цехов?

— Раньше считалось, что есть заводоуправление с табличкой «Администрация президента Российской Федерации». Теперь это заводоуправление лежит в руинах и поросло мхом, директора нет, он сидит в отдельном помещении, а сотрудники администрации расползлись по тем цехам, которые они раньше курировали.

— Но в таких условиях, которые вы описываете, получается, что идеологический концепт «Нет Путина — нет России» больше не работает. Стереотипно ведь считается, что в РФ очень персоналистский режим, а вы говорите, что заводоуправление разрушено и каждый делает то, что хочет.

— Давайте поделим этот вопрос на несколько частей. Мы начали разговор с того, что если сводить всю политическую науку к изучению инкумбента, то либо мы занимаемся психоаналитической кремленологией, либо берем набор похожих режимов, чтобы объяснить, как будет развиваться наш. Если нас не устраивает ни то, ни другое — мы ищем новую концептуализацию режима, что я и делаю при помощи метафоры «завода».

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Теперь что касается истории про «Нет Путина — нет России». Путин существует как продукт из линейки продуктов политического господства. Есть продукт, который называется «символический Путин», его продолжают производить — причем разные цеха это делают по-разному. Более того, Путин из «бункерпрезидентства» тоже пытается сам себя производить, поскольку ему не всегда нравится готовая продукция цехов.

То есть нужно закрепить, что у нас два Путина: Путин как продукт и Путин как директор завода.

Путин как директор работой цехов больше не руководит, а Путина как главный продукт в линейке политического господства производить нам продолжают, он есть «во всех универсамах страны». Но если раньше Путин как директор завода и заводоуправление в целом старались, чтобы все цеха производили примерно одинаковый продукт под названием «символический Путин», то теперь каждый цех производит своего «Путина». Дмитрий Сергеевич Песков говорит: «Кто ж его заразит? Он же Путин». Это один символ — незаражаемый Путин. Внешнеполитические ведомства говорят нам, что состоялся конструктивный разговор с Байденом, — еще один символ: конструктивный Путин. Вместо одного продукта их несколько. Они все еще обладают некоторым подобием, но они уже разные.

— Это было добровольное решение «завода» — отвести Путина как директора от управления?

— Сейчас мы уже начинаем говорить не про Систему, а про Режим — то есть как рабочие «завода» могут ходить друг к другу в гости. Вот у вас есть начальник цеха, у него есть бригадир. Раз в неделю они ходят на летучку к директору завода, где он им рассказывает, что они «просрали все полимеры». В тот момент, когда заводоуправление говорит: все, директора здесь больше нет, он в связи с санитарным состоянием перешел на карантин, и даже члены Совета безопасности не видят его очно, а только в режиме конференцсвязи, — начинается самодеятельность. Поймите, логика цеха, не акторов, а цеха как функции, в том, что

их продукт должен выходить, есть директор завода или нет его. Вот они и продолжают работать, только их больше никто не координирует.

А те, кто раньше в заводоуправлении координировал работу, теперь пришли непосредственно в цеха и машут руками, кричат, что и как нужно производить.

— То есть каждый цех придумывает план себе сам?

— Именно так. Потом каждый цех начинает придумывать себе новые товары. Потом издалека вмешивается директор завода — так, с помехами, как будто связи нет или почти нет, — и тоже что-то пытается объяснить. Учитывая, что, даже сидя в заводоуправлении, директор не всегда понимал особенности производства в некоторых цехах и даже не всегда понимал, какого типа товар производит каждый цех, сейчас вообще отсутствует осознание того, кто и чем занимается.

Поэтому, собственно, администрация президента после завершения референдума по Конституции вошла в период бесконечных войн подъездов.

— Это какой-то аналог войны башен?

— Да, это примерно одно и то же — когда цеха спорят не о том, что хорошо для «завода», а о том, кто будет ставить производственный план: сам себе цех или смежники из соседнего цеха.

На избирательном участке в Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Скованные одними цехами

— В своей лекции вы говорили о том, что сейчас в жесткий конфликтный стык входят цеха State capacity и пропаганды.

— А еще давно конфликтуют State capacity и цех «Политическая машина». И началось все еще с пенсионной реформы. «Политической машине» пришлось очень сильно попотеть, чтобы ликвидировать последствия создания продукта «пенсионная реформа», придуманного цехом State capacity.

— А цех пропаганды насколько выше или ниже остальных в этой линейке? Насколько сильно его влияние на весь «завод»?

— Во-первых, он начинает производить товар не только для людей за границами «завода», но и для сотрудников всех остальных цехов. Директора-то нет, и пропаганда замещает физически отсутствующего Путина.

Во-вторых, они начинают позиционировать свой товар как некую универсальную добавку к любой продукции любого другого цеха. Раньше им говорилось: не лезьте, ну не лезьте! Мы антикризисной политикой будем заниматься сами, а вы будете пропагандировать те решения, которые мы примем. А сейчас цех пропаганды возмущен: как вы приняли решение, не посоветовавшись с нами?

Акция против пенсионной реформы. Петербург, 2018 год. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

К примеру, вице-премьер Голикова в мае якобы предлагала следующее: давайте мы не будем никого накручивать через телевизор, а будем спокойно продолжать вакцинацию от коронавируса приоритетных групп и к 1 сентября привьем 30 млн бюджетников и сотрудников госкомпаний. А цех пропаганды в это время кричал: как же так, директор же сказал, что вакцинация добровольная!

А по самому «заводу» ползли слухи, что директор-то на самом деле не привился. Раньше бы он при всех в заводоуправлении и укололся, а теперь этого никто не видел. И все начинают слушать пропаганду, которая своими выкриками в итоге ломает план цеха State capacity.

Который, напомню, обещал к середине осени привить 80 млн человек.

— Как я понимаю, теперь у цеха State capacity есть функция прямого перевода денег бюджетникам.

— Да, раньше они шли в цех производства большинства, и там цеху State capacity говорили, как и каким способом государство будет выдавать деньги. Так было с антикризисной политикой: никто не скидывал Дерипаске 30 млрд долларов на карточку через «Госуслуги». И вообще, цех State capacity был в подчинении у цеха производства большинства. Раньше сверху были цех производства большинства и цех «Политическая машина»: один давал всенародную поддержку, а второй обеспечивал электоральный результат. А сейчас все наоборот: State capacity может сам отправлять деньги напрямую, минуя всякие политики и программы, а цех пропаганды подменяет собой «Политическую машину» во всем, кроме процедуры выборов. Получается, что цех производства большинства вообще никому не нужен, а цех «Политическая машина» оказывается главным только в течение месяца до выборов.

Интересно, что раньше конфликты внутри цехов шли по условной линии «Кудрин–Сурков». Один вносил что-то в Госдуму, а потом прибегал второй и говорил: вы что, мы еще то большинство не доделали, а вы уже меняете фасон сапог. Теперь же конфликт идет по линии пропаганды против State capacity. Пропагандисты говорят: мы всем можем промыть мозги! А им отвечают из другого цеха: да не надо, успокойтесь уже. Всех, кого нужно, мы и так принудим к той же вакцинации, а остальным заплатим напрямую.

Тут еще вот что важно. Предположим, что на госпропаганду в год тратится примерно 100 млрд рублей, на самом деле чуть меньше, но предположим. Давайте разделим эти деньги на 3000 — и получится, что мы можем за годовой бюджет пропаганды привить 30 млн человек — тех самых, которых цех пропаганды превратил в антиваксеров. И тогда было бы 30 млн привитых по бюджетной вертикали и 30 млн привитых за деньги — и все это к 1 сентября. А мы имеем такое же число привитых только к 1 декабря — и еще тратим деньги на госпропаганду при этом. Вот вам и отношения между цехами.

— По этой логике цех State capacity не рад наличию цеха пропаганды.

— Вообще не рад. Да и в целом пропаганда очень сильно мешает.

— Но есть ли у State capacity ресурсы закрыть мешающий цех? И будут ли они это делать?

— Нет никаких рычагов, потому что Михаил Владимирович Мишустин — друг Маргариты Симоновны Симоньян. Да и в целом цех State capacity иногда тоже нуждается в том, чтобы его идеи и программы, да и его директора и бригадиров, периодически пропагандировали.

— Получается, без цеха пропаганды ресурс «завода» все равно будет ограничен?

— Мне люди из цеха State capacity и из цеха «Политическая машина» говорили, что «если мы все оцифруем, зачем нам пропаганда?». В одном окошке на «Госуслугах» голосуешь, в другом — получаешь тысячу рублей на ребеночка. Зачем, мол, нам этот токсичный, шумный, грязный цех пропаганды? Но это касается только Системы между цехами. А на уровне Режима начальник цеха State capacity — председатель правительства — дружит с одним из бригадиров цеха пропаганды.

— А кто начальник цеха пропаганды?

— Алексей Алексеевич Громов, конечно.

Фото: Анастасия Цицинова, специально для «Новой газеты»

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