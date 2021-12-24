“Ура, растопырка снова с нами!”, “Свяжите ей ноги”. Волочкова в секси-образе села на шпагат

Балерина надела облегающий костюм с принтом под рептилию, засветив грудь в огромном декольте.

“Друзья мои! Как много счастья дает нам красота танца, но и как много забирает… Балет – чудо, позволившее мне раскрыться и стать собой… Балет подарил мне море эмоций, счастья, зрительской благодарности, а все это так вдохновляет!” – написала она.

Волочкова добавила, что балет – это еще и нервы, волнения, и великий труд.

“Это стертые подошвы, сбитые в кровь пальцы. Это больные спина и суставы в очень-очень раннем возрасте”, – подчеркнула она.

На фото Волочкова запечатлена с пристегнутым к ноге аппаратом магнитотерапии, снимающим острую боль.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Ура, растопырка снова с нами!” – прокомментировала подписчица lysya_lav17.

“Кто-нибудь, свяжите ей уже ноги”, – написала chetanlyeecia.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

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