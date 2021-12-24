Детское ожирение связано с нездоровым образом жизни матери до беременности



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Английские ученые из Саутгемптонского университета провели новое исследование и доказали, что поддержка здорового питания и в целом здорового образа жизни женщин до беременности может снизить риск ожирения у их будущих детей.

В мире все больше детей страдают ожирением. Так, в Великобритании почти четверть детей в возрасте до пяти лет имеют лишний вес. При этом к школе количество толстых детей еще увеличивается.

Став взрослыми, эти дети с большей вероятностью будут иметь лишний вес и другие долгосрочные проблемы со здоровьем. И важный фактор, который влияет на это — нездоровое питание.

Новое исследование, которое было проведено под руководством доцента статистической эпидемиологии Саутгемптонского университета (Великобритания) Сары Крозье, показывает, что дети в возрасте 8-9 лет с большей вероятностью будут страдать ожирением, если их мать плохо питалась во время и до беременности. Исследователь называет это время критическим, когда инициативы по снижению детского ожирения могут быть более эффективными.

Женщины присоединились к исследованию еще до беременности, когда впервые задумались о рождении малыша. Сара Крозье проанализировала данные о рационе 2963 пар мать-ребенок на основании ответов женщин. Их спрашивали о диете до беременности, на 11-й и 34-й неделях беременности. Ученым было важно узнать, что ели уже рожденные дети в шесть месяцев, в год, три года, шесть-семь лет и восемь-девять лет.

На основе этой информации каждой матери и ребенку был присвоен комбинированный показатель качества диеты — PAIR. Далее пары были разделены на пять групп: плохой, плохой-средний, средний, средний-лучший и лучший показатель.

По результатам исследования, матери с худшим образованием, курившие и имевшие более высокий индекс массы тела (ИМТ) до беременности, как правило, находились в группе худшего показателя качества диеты. У их детей был более высокий процент жира в организме и более высокий индекс массы тела.

Исследование показывает важность контроля за питанием в самый ранний из возможных этапов жизни ребенка — во время беременности или даже до зачатия.

Также несколько дней назад вышло исследование австралийских исследователей из университета Монаша, которое в целом подтверждает выводы английских ученых. Данные этого систематического обзора также показывают важность программ здорового образа жизни матерей во время беременности для здоровья будущих детей.