 

3 случайные находки, которые сделали из обычных людей миллионеров и изменили жизнь

24.12.2021, 10:48, Разное
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Очень часто в интернете можно увидеть истории, в которых люди рассказывают про свои необычные находки, которые кардинально изменили их жизнь. В этой статье мы собрали ТОП 3 лучших историй.

Кольцо из стекла

Как-то раз, жительница Великобритании Дебра Годдард купила на местном аукционе кольцо за десяток фунтов. Оно ей понравилось визуально и какое-то время девушка использовала приобретение как обычную повседневную бижутерию, а после запрятала на чердаке в коробке с хламом.

Спустя 30 лет мать женщины стала жертвой мошенников и у неё не осталось средств для существования. Дебра вспомнила про свою спрятанную на чердаке бижутерию. Она отнесла её ювелиру для оценки. Каково было удивление, когда кольцо с камнем из стекла ювелир оценил в более чем 600 000 фунтов. Недолго думая Дебра успешно продала его на аукционе и спасла свою мать от нищеты.

Фермер и потерянный молоток

Британец Эрик Лоз был обычным фермером, который каждый день работал в поле. Во время очередного рабочего дня мужчина потерял свой молоток и для того, чтобы его найти решил использовать металлоискатель. Но вместо рабочего инструмента Эрик обнаружил зарытый клад.

Он сразу сообщил о находке властям, которые выяснили, что это подлинные артефакты, которым тысячи лет. В качестве вознаграждения они дали мужчине 1 500 000 фунтов. А все экспонаты отправили в местный музей археологии.

Золотое пианино

Один из самых крупных кладов последних лет, был обнаружен в старинном пианино. Инструмент предназначался для студентов музыкального колледжа. Когда его решили настроить, то случайно обнаружили спрятанные мешочки, в которых хранились монеты 1840-х годов.

Бывшие владельцы инструмента не расстроились, когда узнали о находке, а наоборот были рады, что смогли помочь учебному заведению. За обнаруженный клад руководству колледжа дали вознаграждение в полмиллиона фунтов.



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