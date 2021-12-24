 

Забыла русский, скопила кучу денег и живет как принцесса: какой растет девятилетняя дочь Виктории Бони

24.12.2021, 10:46, Разное
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В свое время девушка из российской глубинки Виктория Боня умудрилась не только стать звездой “Дома-2”, но и влюбить в себя сына ирландского миллиардера. Несмотря на то, что светской львице так и не удалось стать женой успешного возлюбленного, сегодня она и сама может обеспечить единственной наследнице достойное будущее. Если Виктории приходилось самостоятельно вырывать себе место под солнцем, то ее дочка, судя по всему, получит и богатство, и публичность не прилагая усилий.

За романом участницы “Дома-2” с богатым ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом несколько лет с любопытством наблюдала общественность. В 2012 году у яркой пары родилась наследница, которой досталось двойное имя и отцовская фамилия. Однако ни появление на свет
Анджелины Летиции, ни пристальное внимание публики не заставили возлюбленных пойти в ЗАГС. Более того, в 2017 году спутники разбежались как ни в чем не бывало.

Как оказалось, Смерфит хотел видеть рядом с собой домохозяйку и мать его будущих отпрысков. А Боня не была готова пожертвовать карьерой ради домашних забот и пеленок. Тем не менее, возлюбленным удалось разойтись мирно и сохранить дружеские отношения ради наследницы. Уже несколько лет Анджелина Летиция живет на две страны и подолгу гостит у отца в Монако.

В свои девять лет дочь Виктории ни в чем не нуждается. Девочка учится в элитной школе, свободно говорит на английском и французском. Однако с русским языком у Анджелины Летиции иногда возникают проблемы. Звездная мать отмечает, что девочка начинает забывать его после того, как проведет много времени с отцом. Накануне Виктория записала дочь на видео. Школьница пыталась рассказать о своем знаке зодиака, но не смогла подобрать подходящие русские слова.

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Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Сейчас жизнь Анджелины Летиции мало чем отличается от жизни других детей звездных родителей. Девочка получает дорогие подарки, одевается в модных бутиках вместе с мамой и даже посещает салоны красоты. Не так давно знаменитая мать даже позволила дочери осветлить передние пряди волос. Кроме того, в загашниках школьницы уже лежит 10 тысяч евро, которые она накопила благодаря щедрым родственникам.

Недавно Виктория показала свою дочь в “Сторис”. Анджелина Летиция рассказала, что папа, бабушка и дедушка побаловали ее перед рождеством как принцессу. В подарок от родственников девочка получила iMac, новый телефон, игры и внушительную сумму денег: две тысячи от бабушки и три – от дедушки. Само собой, иностранная родня дарит школьнице подарки не в рублях. Так ей удалось накопить уже 10 тысяч евро.



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