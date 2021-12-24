 

Москва расширяет участие малого бизнеса в госзакупках

24.12.2021, 10:46, Разное
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Начальная “максимальная” цена контрактов, по которым закупки осуществляются у предприятий малого предпринимательства и социально-ориентированных НКО, повышается с трех до 20 миллионов рублей, сказано в постановлении.

Вносятся изменения в Положение о системе государственных закупок города Москвы для приведения его норм в соответствие с Федеральным законом 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

В 2021 году в государственных закупках участвовало около 40 тысяч субъектов малого бизнеса.

Напомним, что в ходе недавнего отчета перед депутатами Мосгордумы Сергей Собянин сообщил об увеличении расходов социальной направленности на 9,1%. Программы поддержки предприятий и граждан продолжат действовать.



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