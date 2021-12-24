 

”Человек-паук” 2021 за первую неделю собрал 813 млн долларов

24.12.2021, 10:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новая часть ”Человека-Паука” под названием ”Нет пути домой”, которая появилась в прокате мировых кинотеатров в середине декабря 2021 года, собрала более 800 млн долларов и стала лидером среди голливудских кинокартин с начала периода пандемии.
Критики дают многочисленные положительные отзывы за актерскую игру, а также работу операторов, режиссеров и музыкальное оформление киноленты.

В главной роли Человека-паука Том Холланд, английский актер, который появляется в этой роли с 2015 года. Также в фильме снялись Бенедикт Камбербэтч, Зендея, Уиллем Дефо и другие талантливые голливудские киноактеры.

Пока кассовые сборы ”Человека-паука” опередили 2 китайских фильма, но кинокритики предполагают, что уже на следующей неделе ситуация изменится и новый ”Человек-паук” закрепит лидирующие позиции в мировом прокат, пишет портал “Слово и дело”.

Источник: kinobugle.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Мнение: Как нелегально пересечь границу РФ и Белоруссии

24.02 / Обозреватели We Are The Mighty уверены в победе ЗРК С-400 над американским F-35

15.11 / Мнение: Наступление в Южном Марибе. Ноябрь 2021 года

03.11 / Трамп обратится за помощью к консультантам из ЦИК Белоруссии для обеспечения процедуры прозрачности выборов

07.05 / Онкологи: 20 привычек могут увеличивать риск рака

31.12 / Доктор предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19

21.02 / Мнение: Правила чтения

13.03 / Силовики сорвали форум «Муниципальная Россия»

29.12 / Пьяный водитель снес гулявшую с внучкой пенсионерку

17.09 / Realme анонсировала выход на российский рынок смартфона C15

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика