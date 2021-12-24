”Человек-паук” 2021 за первую неделю собрал 813 млн долларов

Новая часть ”Человека-Паука” под названием ”Нет пути домой”, которая появилась в прокате мировых кинотеатров в середине декабря 2021 года, собрала более 800 млн долларов и стала лидером среди голливудских кинокартин с начала периода пандемии.

Критики дают многочисленные положительные отзывы за актерскую игру, а также работу операторов, режиссеров и музыкальное оформление киноленты.

В главной роли Человека-паука Том Холланд, английский актер, который появляется в этой роли с 2015 года. Также в фильме снялись Бенедикт Камбербэтч, Зендея, Уиллем Дефо и другие талантливые голливудские киноактеры.

Пока кассовые сборы ”Человека-паука” опередили 2 китайских фильма, но кинокритики предполагают, что уже на следующей неделе ситуация изменится и новый ”Человек-паук” закрепит лидирующие позиции в мировом прокат, пишет портал “Слово и дело”.

Источник: kinobugle.ru