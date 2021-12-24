Кремль потратил на организацию пресс-конференции Путина 117 млн рублей

Из них 1,4 млн — на обработку журналистов частицами серебра.

Управление делами президента РФ потратило на организацию пресс-конференции Владимира Путина 117 млн рублей, из них почти 1,4 млн рублей — на обработку журналистов частицами серебра. Это следует из карточки на портале Госзакупок, внимание на это обратили в Daily Storm.

Кремль на два дня арендовал шесть дезинфекционных кабин EZ GATE (модель DG-7.2) торговой марки «Серебряная маска». Аренда одной кабины на один день стоила 116 тысяч рублей, таким образом, итоговая цена составила 1,399 млн рублей. Для обработки частицами серебра использовалось средство «Аквивон-Эко», которое обошлось Управделами президента еще в 63,6 тысячи рублей. Это средство и сами кабины производит оренбургская компания «НПК Стерил».

ИЗ ГОСЗАКУПОК

На сайте производителя «Стерил» утверждается, что санитарная обработка происходит методом «холодного тумана». Вещество, используемое при дезинфекции, создано «на основе концентрата катионов серебра», «является экологически чистым, нетоксичным и безвредным для человека» и способно «уничтожить 99,9% вирусов, в том числе вирусы COVID-19», уверяет производитель.

Эффективность и безопасность такого метода обработки подтверждена Роспотребнадзором, отчитались в компании. Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова утверждала, что это «абсолютно безопасно» и «даже полезно».

При этом доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РБК отмечал, что обработка частицами серебра журналистов не влияет на вирусы, если они уже находятся в дыхательной системе.

«Применять такие меры к людям, которые три раза сдали отрицательный ПЦР-тест, не совсем обоснованно. <…> Это немного попахивает популизмом», — сказал он.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отмечал, что инфицированного человека эта рамка «никак не уничтожит и не обезвредит».

Государственный контракт был заключен 22 декабря. Помимо кабин для обработки журналистов в расчет стоимости услуг включены аренда технических средств, световые устройства, видеопроцессоры, мониторы, услуги по вывозу мусора и уборке, а также оплата работы тех, кто привлечен к организации пресс-конференци, и другие вещи.

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Большая пресс-конференция Путина в Манеже

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17-ая по счету большая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря в Манеже. Перед мероприятием всех журналистов обязали сдать три ПЦР-теста на коронавирус.

Мероприятие, на котором Путин традиционно отвечает на вопросы СМИ, прошло в очном формате. Свободной аккредитации для журналистов не было, и Кремль сам позвал часть представителей СМИ — впервые за всю историю конференции. В списке тех, кого пригласили, не оказалось «Новой газеты». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это «жесткими ограничениями Роспотребнадзора». «Новая газета» вела онлайн с мероприятия.

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