Эксперт оценил поддержку Путиным включения экзоскелетов в программу реабилитации инвалидов
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Председатель координационного совета «Народного фронта» по делам инвалидов Иван Бирюков выразил надежду, что правительство отреагирует на сигнал президента Владимира Путина, обратившего внимание на необходимость включения современных технических средств в программу реабилитации.
Бирюков сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «экзоскелеты и другие современные технические средства реабилитации крайне важны для людей с инвалидностью и востребованы ими», однако «к сожалению, федеральный перечень средств реабилитации, которые бесплатно предоставляются государством, с точки зрения включения в него инновационных устройств и технологий, практически не пересматривался с момента его создания».
«Мы искренне надеемся, что правительство РФ отреагирует на сигнал президента, который так чутко уловил эту проблему, и обратил на нее внимание, отвечая на вопрос Анны Короховой, журналистики из Волгограда», – добавил он.
Напомним, накануне в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Корохова задала вопрос о разработанном местными специалистами экзоскелете для реабилитации больных. Аппарат показал высокую эффективность. Журналистка уточнила, возможно ли рассмотреть вопрос создания в регионе первого центра по созданию эндопротезов.
«Если это так эффективно, возможны разные варианты поддержки, и по линии МСП, и по линии соцполитики. Дам поручение подумать, какой инструмент использовать», – сказал Путин.
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