 

Эксперт оценил поддержку Путиным включения экзоскелетов в программу реабилитации инвалидов

24.12.2021, 10:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель координационного совета «Народного фронта» по делам инвалидов Иван Бирюков выразил надежду, что правительство отреагирует на сигнал президента Владимира Путина, обратившего внимание на необходимость включения современных технических средств в программу реабилитации.

Бирюков сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «экзоскелеты и другие современные технические средства реабилитации крайне важны для людей с инвалидностью и востребованы ими», однако «к сожалению, федеральный перечень средств реабилитации, которые бесплатно предоставляются государством, с точки зрения включения в него инновационных устройств и технологий, практически не пересматривался с момента его создания».

«Мы искренне надеемся, что правительство РФ отреагирует на сигнал президента, который так чутко уловил эту проблему, и обратил на нее внимание, отвечая на вопрос Анны Короховой, журналистики из Волгограда», – добавил он.

Напомним, накануне в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Корохова задала вопрос о разработанном местными специалистами экзоскелете для реабилитации больных. Аппарат показал высокую эффективность. Журналистка уточнила, возможно ли рассмотреть вопрос создания в регионе первого центра по созданию эндопротезов.

«Если это так эффективно, возможны разные варианты поддержки, и по линии МСП, и по линии соцполитики. Дам поручение подумать, какой инструмент использовать», – сказал Путин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Рада повысила пенсии “чернобыльцам”

16.09 / ВТО: введя пошлины против Китая, США нарушили нормы международной торговли

17.10 / Глава Евросовета: Соглашение о Brexit должно быть выполнено полностью

24.07 / Госдеп призвал мир действовать во имя «независимости», а «не в интересах США»

01.10 / 24 канал – РФ начала поставки газа в Венгрию в обход Украины

16.08 / Сильное землетрясение произошло на юге Атлантического океана

09.01 / Экономика: Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС

09.03 / Борьба с коронавирусом способствовала снижению заболеваемости гриппом – ВОЗ

22.12 / Закрытие границ Францией ударит по поставкам продовольствия в Великобританию

17.12 / Интернет-компании заподозрили в применении рекламы в алгоритмах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика