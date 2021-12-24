Эксперт оценил поддержку Путиным включения экзоскелетов в программу реабилитации инвалидов

Председатель координационного совета «Народного фронта» по делам инвалидов Иван Бирюков выразил надежду, что правительство отреагирует на сигнал президента Владимира Путина, обратившего внимание на необходимость включения современных технических средств в программу реабилитации.

Бирюков сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «экзоскелеты и другие современные технические средства реабилитации крайне важны для людей с инвалидностью и востребованы ими», однако «к сожалению, федеральный перечень средств реабилитации, которые бесплатно предоставляются государством, с точки зрения включения в него инновационных устройств и технологий, практически не пересматривался с момента его создания».

«Мы искренне надеемся, что правительство РФ отреагирует на сигнал президента, который так чутко уловил эту проблему, и обратил на нее внимание, отвечая на вопрос Анны Короховой, журналистики из Волгограда», – добавил он.

Напомним, накануне в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Корохова задала вопрос о разработанном местными специалистами экзоскелете для реабилитации больных. Аппарат показал высокую эффективность. Журналистка уточнила, возможно ли рассмотреть вопрос создания в регионе первого центра по созданию эндопротезов.

«Если это так эффективно, возможны разные варианты поддержки, и по линии МСП, и по линии соцполитики. Дам поручение подумать, какой инструмент использовать», – сказал Путин.