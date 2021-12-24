Цена газа в Европе опустилась ниже 1450 долларов

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу упала на 7% до отметки ниже 1450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понизилась до 1441 доллара за тысячу кубометров, или 123 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

Общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%.

Ранее стало известно, что покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты.