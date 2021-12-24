 

Правительство поддержало ужесточающий наказание за пытки в колониях законопроект

24.12.2021, 10:31, Новости дня
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Правительство поддержало законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за пытки в колониях, соответствующий отзыв размещен в базе Госдумы.

В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие «запугивание».

«На проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», вносимый в Государственную Думу сенатором Российской Федерации Андреем Клишасом. В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», – передает РИА «Новости» текст документа.

Отмечается, что законопроектом предлагается исключить из статьи 117 «Истязание» УК РФ квалифицирующий признак «совершение деяния с применением пытки» и примечание, содержащее определение понятия «пытка». «Одновременно с этим статья 286 «Превышение должностных полномочий» Кодекса дополняется примечаниями, содержащими новое определение пытки, а статьи 286 и 302 «Принуждение к даче показаний» Кодекса дополняются новыми частями, устанавливающими повышенные меры ответственности за совершение указанных деяний с применением пытки (части четвертая и третья соответственно)», – следует из документа.

Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Государственную думу внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса России, устанавливающих ответственность за пытки, которые организованны представителями власти.



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