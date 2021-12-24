В Украине чрезмерная смертность выросла более чем в два раза за неполный год

С января по сентябрь в Украине ежемесячно умирало от 43 до 68 тыс. человек.

Инфографика: opendatabot.ua

В октябре среди основных причин смертности в октябре COVID-19 вышел на второе место (20,3% от всех смертей), сразу после сердечно-сосудистых заболеваний (55%). За месяц показатель смертности от коронавируса вырос в пять раз – умерло более 15 тыс. человек.

Еще 6 тыс. человек (8,4%) умерли от онкологии, 4 тыс. (5,4%) – от заболевания органов дыхания, 2,3 тыс. (3%) – в несчастных случаях.

Инфографика: opendatabot.ua

Всего за 10 месяцев текущего года умерло 562 тыс. украинцев. Избыточная смертность за этот период составила 77 011 человек. Это вдвое больше прошлогоднего показателя, когда избыточных смертей было 32 569 за весь год.

Избыточная смертность – это превышение количества смертей над ожидаемым показателем. В данном случае для сравнения использовались средние ежемесячные данные за пять лет — с 2015 по 2019 год.

Инфографика: opendatabot.ua

Контекст:

Население Украины сокращается одними из самых быстрых в мире темпов: к 2050 году оно может составить 35 млн. Об этом говорится в аналитической справке Организации Объединенных Наций “Демографические процессы”, подготовленной в ноябре 2021 года.

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек и на 1 января 2021 года составляла 41,6 млн человек.

В 2019 году население Украины сократилось на четверть миллиона человек.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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