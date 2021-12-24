 

“Позор”, “Обидно и недостойно изображать украинцев такими”. В сети разгорелся скандал из-за образа украинки-клептоманки в популярном сериале

24.12.2021, 10:16, Новости дня
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Матияш отметила, что речь идет о четвертом эпизоде второго сезона.

“Одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы решили придать ее образу самые распространенные в фильмах стереотипы об украинце. Один среди которых, что украинцы – воры. (…) Образ украинки Петры – это безвкусно одетая блондинка с клептоманией”, – написала она.

Пользовательница Facebook отметила, что в сериале есть момент, когда Петра учит главную героиню Эмили красть одежду из дорогого магазина, после чего они выбегают из бутика под крики Петры “Тікай!”. После этого главная героиня – американка – стыдит украинку, говоря, что вещи нужно вернуть, на что Петра отвечает: “Не могу, меня же депортируют”.

Матияш призвала зайти на страницу Netflix на Facebook и выразить свое возмущение.

https://www.facebook.com/oksana.matiyash.9/posts/4750968931654647

На странице Netflix в Facebook опубликовали анонс сериала.

У нас важная встреча с одним маркетологом. Второй сезон “Эмили в Париже” уже на Netflix!” – говорится в посте.

https://www.facebook.com/netflixua/posts/149464487436304

“В 4 серии эпизод с украинкой – дно.  Абсолютно неуместное клише”, – отметила пользовательница Olha Malenkova.

“Это обидно и недостойно изображать так украинцев в сериале. Дешевая пародия на качественное кино”, – заявила Khrystusia Mahas.

“Планировала смотреть, но не буду. Поняла, каким дном является этот сериал, и что он транслирует в массы. Насмотрятся иностранцы такого, а потом будут бросать взгляды и волноваться, ничего ли у них не украли украинцы в компании. Стыд. Хорошо, что деньги на Netflex-подписку есть, а все остальное, как оказывается, крадем и боимся, что нас депортируют. Как же унизительно. Может сценаристам стоило бы немного дальше своего носа посмотреть и вспомнить, что наоборот у eкраинцев уже седьмой год воруют? И не шмотки, а территорию. Позор”, – заявила Post Uli.

Контекст:

Первый сезон сериала “Эмили в Париже” стартовал 20 октября 2020 года. По сюжету, главная героиня Эмили переезжает в Париж. Ее роль исполняет Лили Колинз. Роль украинки исполнила актриса Дарья Панчнко.

Исполнительный продюсер проекта – Даррен Стар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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