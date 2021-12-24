Чехия с 27 декабря ужесточает правила въезда для туристов

Данное требование распространяется также на лиц, имеющих сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины или сертификат о выздоровлении от коронавируса. Отрицательный результат теста не потребуется туристам, получившим третью дозу вакцины от COVID-19, детям до 12 лет, а также детям от 12 до 18 лет, прошедшим полный курс вакцинации (две дозы).

Также тест не нужно будет предъявлять тем, кто проезжает территорию Чехии транзитом и покинет территорию страны в течение 12 часов. При этом с 30 декабря 2021 по 1 января 2022 года будут действовать особые правила транзитного въезда: в эти дни ПЦР-тест придется предъявлять в том числе путешественникам, планирующим покинуть территорию Чехии в течение 12 часов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”. 18 декабря первый случай заражения штаммом “Омикрон” подтвердили в Украине. По состоянию на 21 декабря штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Омикрон” подтвердили в 106 странах.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заболело 2,4 млн человек, более 35 тыс. пациентов умерли.

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