Министр юстиции Польши – брюссельские марионетки Берлина хотят лишить нас суверенитета

Мы никогда не согласимся с этим, — так министр юстиции Збигнев Зёбро прокомментировал запуск Европейской комиссией юридической процедуры против Польши за нарушение примата европейского законодательства. Как пишет Radio Maryja, он обвинил Брюссель, а косвенно и Берлин в том, что они намерены лишить Польшу суверенитета и придать ей статус «европейской колонии».



Reuters

После безуспешных попыток наладить диалог с Варшавой Европейская комиссия запустила юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро прокомментировал это решение следующим образом: «Это не случайное действие. Один суд, одно правительство, один парламент — такова цель. Это и есть федеративное государство. При таком раскладе Европа состоит из регионов, можно назвать их землями либо штатами, но, впрочем, даже штаты имеют большую автономию».

Radio Maryja сообщает, что министр ясно дал понять, что нынешнее польское правительство не даст своего согласия на то, чтобы низвести Польшу до роли протектората в ЕС и государства со статусом колонии, которое подчиняется вышестоящим решениям, принимаемым европейскими органами. Он обратил внимание на то, что федеративное устройство предполагает упразднение верховенства закона отдельных стран.

«Нет ни малейшего сомнения в том, что этот проект, эта цель и именно эти директивы призваны превратить Польшу в недееспособное государство, вывести из строя польскую демократию и, в конце концов, лишить поляков субъективности и суверенного выбора их собственных властей, таких как парламент, правительство или третья ветвь власти — судебная, в том числе Конституционный суд», — подчеркнул Зёбро.

Министр уверен, что такие шаги Европейской комиссии свидетельствуют о том, что ЕС хочет принимать решения за поляков, определять законы, Конституцию и её нормы вместо польских властей. «Об этом должен решать Брюссель, а высшим законом для поляков станут договоры и их интерпретация в рамках ЕС», — добавил он.

«В настоящий момент речь идёт о том, чтобы оспорить примат польской Конституции. Чиновникам в Брюсселе просто не понравилось решение польского независимого Конституционного суда. И они говорят нет, я не буду говорить «нет» по-русски, чтобы не ссылаться на прошлое, не такое уж отдалённое, — «должно быть так, как мы хотим», — напомнил министр юстиции Польши.

Зёбро обратил внимание на то, что на самом деле вся игра ведётся за власть и за то, кто в конечном итоге решит, какой закон будет применяться в Польше. «Кто это будет решать: польская демократия, польские избиратели или органы ЕС — марионетки столицы нашего соседа», — намекнул он на Берлин.



«Министерство юстиции говорит твёрдо «нет». Мы никогда не согласимся с этим, мы не займём такую ​​позицию, более того, мы предпримем все юридические действия, чтобы эффективно противодействовать этому. Не существует такого варианта, чтобы иностранная страна навязывала нам видение федеративного государства вопреки демократической воле поляков», — уверил он.

В свою очередь замминистр Себастьян Калета назвал решение Европейской комиссии историческим моментом. «Это больше не двойные стандарты, это больше не лицемерие — это просто-напросто нападение на суверенитет Польши», — подчеркнул он.