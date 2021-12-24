72 процента ярославцев предпочли бы новогоднему корпоративу денежную премию

24.12.2021, 10:13, Детали

Теги: Бизнес, Праздник, Работа

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих жителей Ярославской области, у которых будет новогодний корпоратив, и выяснила, насколько они любят такие праздники и согласны ли отказаться от них ради премии.

Если бы у ярославцев была возможность выбора, в этом году 72% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию, а праздник выбрали бы лишь 22%. Чаще других предпочтение деньгам отдают представители профессиональных сфер «Производство, сельское хозяйство» (80%), «Начало карьеры, студенты» (79%) и «Административный персонал» (78%).

В целом только 37% работающих ярославцев всегда посещают корпоративы, 42% присоединяются к празднику лишь изредка, а 21% и вовсе их игнорируют. Любители вечеринок с коллегами преобладают среди среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и медиа (56%) и в среде банковских служащих (52%). Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%).

Интересно, что чем старше респондент, тем больше вероятность того, что он хотя бы изредка бывает на корпоративах: так, среди россиян 18-24 лет 32% никогда не ходят на корпоративы, а в возрасте 55 лет и старше – только 19%. Мужчины чаще женщин пропускают такие мероприятия (25% против 15%).

Конкретно в этом году пойти на новогодний корпоратив намерены 50% опрошенных (из числа тех, у кого в компании в принципе будет это мероприятие): 59% среди женщин и 49% среди мужчин. Наиболее активное участие в мероприятии примут высший менеджмент (57%) и маркетологи (55%).

Каждый второй работник (49%) признается, что любит корпоративы и считает их отличной возможностью пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. 5% ярославцев отмечают, что корпоратив – это хороший повод принарядиться и показать себя (чаще всех такой ответ давали в сфере продаж), а 10% любят поесть за счет компании (такие респонденты чаще всего встречаются в сфере искусства и медиа).

Еще 36% опрошенных не любят корпоративы. Из них 59% считают себя интровертами и в целом избегают массовые мероприятия, 30% отмечают, что там скучно, 17% не хотят общаться с коллегами, 19% сетуют на нехватку времени. 16% беспокоятся о здоровье и не готовы лишний раз контактировать с людьми.