 

Мясников назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма

24.12.2021, 9:56, Разное
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Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал интраназальную вакцину отличным способом снизить вероятность заражения «омикроном». Врач объяснил, что подобные препараты воздействуют на инфекцию непосредственно в месте проникновения в организм человека – в носоглотке. За счет этого повышается их эффективность и предотвращается размножение вируса.
Мясников озвучил собственный прогноз по будущему развитию пандемии в мире. По его мнению, в следующем году вновь могут появиться ранее не выявленные разновидности инфекции.

Также Мясников посоветовал не заниматься самолечением и назвал препараты, которые самостоятельно нельзя принимать при заболевании COVID-19. Врач подчеркнул, что лучше всего предотвратить заражение вирусом при помощи вакцины, так как она является лучшим способом защиты от COVID-19.

Источник: politexpert.net



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