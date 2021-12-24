 

Отменен приговор первому задержанному по новой статье УК авторитету

24.12.2021, 9:46, Новости дня
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Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) отменил оправдательный приговор суда в Томске, по которому был оправдан первый в РФ задержанный по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Оправдательный приговор отменен», – передает РИА «Новости» сообщение в картотеке дела на сайте Пятого апелляционного суда.

Прокуратура передала в Томский областной суд дело криминального авторитета в августе 2020 года. Имя обвиняемого не называлось, при этом в пресс-релизе его характеризовали с использованием блатного жаргона.

В итоге Томский областной суд 5 августа на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемого. Прокуратура, не согласившись с этим решением, обжаловала приговор.

Как ранее сообщало надзорное ведомство, обвиняемый с 2013 года занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории «обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде» и воспринимается в этом качестве другими участниками криминальной иерархии. Свое влияние в этой среде он использует для «организации, руководства и координации» преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей, добавляли в прокуратуре.

Ст. 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

Это, однако, не первый оправдательный приговор «авторитету», который отменен по решению суда: соответствующее решение еще 12 августа вынес Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Речь идет о приговоре Липецкого областного суда от 4 июня, который оправдал Тенгиза Гигиберию. 



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