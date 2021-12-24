 

RT показал видео с нетрадиционной инструкцией для празднования Рождества

24.12.2021, 9:46, Новости дня
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Телеканал RT представил шуточную видеоинструкцию о том, как «правильно» праздновать Рождество, поддерживая все современные тенденции западного общества.

В описании ролика, опубликованного на YouTube, говорится, что «в современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно».

«Мы расскажем, почему канселлинг Санта-Клауса – это правильно и какие нестереотипные подарки нужно дарить детям, чтобы подготовить их к жизни в мире сексуального разнообразия, а также дадим снеговику определиться со своим гендером, расскажем об оскорбленном оленьем комьюнити и о других «прогрессивных» западных трендах», – также отмечается там.

Зрителям предлагается изучить «толерантную методичку» и решить, как они хотят отмечать Рождество.

В декабре 2018 года телеканал в преддверии католического Рождества и Нового года опубликовал ролик о «новогоднем вмешательстве» в Белом доме, а в 2017 году опубликовал ролик о том, как «русские хакеры» взломали Рождество.



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