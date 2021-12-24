В Запорожской области перевернулся микроавтобус с 20 детьми-спортсменами

“На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011–2012 годов рождения, трое родителей и тренер. Во время ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер”, – говорится в сообщении.

Маршрутное такси, лежавшее на обочине, обнаружил наряд патрульной полиции. Возле автобуса был только водитель – пассажиры уехали с места событий на попутном транспорте.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями).

Кроме того, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол.

Сейчас в полиции выясняют, как произошло ДТП.

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