 

В Запорожской области перевернулся микроавтобус с 20 детьми-спортсменами

24.12.2021, 9:32, Новости дня
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“На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011–2012 годов рождения, трое родителей и тренер. Во время ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер”, – говорится в сообщении.

Маршрутное такси, лежавшее на обочине, обнаружил наряд патрульной полиции. Возле автобуса был только водитель – пассажиры уехали с места событий на попутном транспорте.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями). 

Кроме того, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол. 

Сейчас в полиции выясняют, как произошло ДТП. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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