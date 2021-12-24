 

В Украине 46% граждан получили одну прививку от коронавируса

24.12.2021, 9:32, Новости дня
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Первую дозу вчера получили 36 546 человек, полностью иммунизированы 76 543 человека. Дополнительную дозу 23 декабря получили 793 украинца.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (59 699), на втором месте – CoronaVac (32 386), на третьем и четвертом – Moderna (16 239) и AstraZeneca (5558).

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27 834 543 прививки. Первую дозу получили 14 537 066 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090. Дополнительные дозы ввели 596 украинцам. 

“Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%”, – отметили в министерстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2028348587328236

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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