Привившийся отшельник отказался от выигранной в лотерею квартиры в пользу мэрии Москвы

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24.12.2021, 9:31, Разное
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Старообрядец Евстафий, проживающий в землянке на территории заповедника “Хакасский”, принял решение отказаться от выигранной в лотерею двухкомнатной квартиры на Старом Арбате в пользу мэрии Москвы.

Мужчина привился от коронавируса российской вакциной ”Спутник V” в ноябре этого года и вместе с QR-кодом получил в подарок билет для участия в лотерее, в которой разыгрывались денежные призы, автомобиль и недвижимость в Москве. О выигрыше отшельнику сообщили волонтеры.

Предвосхищая развитие событий, они пришли к жителю тайги с нотариально заверенными документами о дарении квартиры мэрии Москвы. Евстафию оставалось только поставить подпись. Как рассказали волонтёры, старообрядец ещё до прохождения вакцинации сам попросил их передать квартиру нуждающимся.

Оперативно отреагировал на решение Евстафия мэр Москвы Сергей Собянин. Он похвалил мужчину за ответственную гражданскую позицию.

– Я очень благодарен Евстафию за мудрое решение. У него уже есть прекрасный дом на природе, в то же время в Москве образовалась очередь из многодетных семей, нуждающихся в жилье. Именно одной из них мэрия и вручит ключи от квартиры на Старом Арбате, – заявил градоначальник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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