 

Минсельхоз предрек заметное подорожание муки, хлеба и масла России

24.12.2021, 9:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ближайшие месяцы в России могут заметно подорожать пшеничная мука, хлеб и масло. Соответствующими прогнозами поделились специалисты Министерства сельского хозяйства России в своем докладе для правительства.

Эксперты Минсельхоза пояснили, что несмотря на снижение стоимости зерна и сырья для масла на международном рынке, производство данных продуктов становится более затратным. На фоне неутихающей пандемии коронавируса COVID-19 изготовители сталкиваются с подорожанием коммунальных и логистических услуг, которые являются составляющими стоимости товара, передает РИА ФАН.

По расчетам ведомства, цены на продукты в России могут повыситься уже к началу февраля 2022 года. В документе указано, что у изготовителей пшеничная мука подорожает на 2,9%, а у розничных продавцов – на 3,7%. Таким образом, в магазинах мука будет стоить около 47 рублей за килограмм. Минсельхоз отмечает, что это, в свою очередь, приведет к подорожанию хлеба: на 1,9% у производителей и на 2,1% в магазинах – до порядка 43 рублей за 700 граммов, сообщает телеканал “Царьград”.

Цены на подсолнечное масло вырастут еще быстрее: уже ко второй половине января оно подорожает на 1%, до 93 тысяч рублей за тонну. В торговых сетях рост составит 2,2%, а цена достигнет свыше 137 рублей за килограмм, пишет RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Скандалы: Алексей Хотин может ходить куда хочет

08.08 / Таинственная красотка увела парня в «Землю Молодых» – в иной мир, где жили бессмертные

13.10 / Истощенный коронавирусом Порошенко шокировал украинцев внешним видом

18.01 / Скандалы: Генерала Сорочкина проверят полковники

03.08 / Не Петров и не Козловский: стало известно, кто сыграет Вронского в сериале “Анна К”

01.03 / Врач из Химок не расстроилась после угона Infiniti за два миллиона

04.05 / Мнение: Путинские НЛО, русофрения Запада и военный бюджет на душу населения

17.11 / Дума займется стабилизацией цен на пиломатериалы и удобрения

30.12 / Чем ответить рецидивирующему циститу

10.06 / Алексей Пушков раскритиковал вокальные данные Ольги Бузовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика