 

В Китае оценили ежегодную пресс-конференцию Путина

24.12.2021, 9:01, Новости дня
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Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о КНР и расширении НАТО на восток.

Газета Global Times отметила жесткую позицию Путина по вопросу расширения военного присутствия Соединенных Штатов у границ России, подчеркнув, что Китай, который сталкивается с таким же вызовом, должен придерживаться такой же твердой позиции, как и Москва, передает РИА «Новости».

«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», – говорится в статье, посвященной пресс-конференции.

Газета China Youth Daily пишет, что в ходе пресс-конференции российский президент четко обозначил «красные линии», которые страны Запада не должны пересекать.

Особое внимание Global Times также уделила словам президента о Китае: «Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России».

Новостной портал «Чжунго синьвэнван» отмечает, что российский лидер много раз упоминал Китай в ходе пресс-конференции, а слова Путина о КНР демонстрируют «истинные отношения всестороннего стратегического партнерства».

Китайские СМИ также уделили особое внимание тому факту, что пресс-конференция президента длилась почти четыре часа, за которые Путин ответил на 55 вопросов журналистов.

Напомним, на пресс-конференции Путин высоко оценил отношения РФ и Китая, а также назвал ошибочной политику Запада по сдерживанию Москвы и Пекина.



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