 

Россиян обяжут перевести всю криптовалюту на кошельки Центробанка до 1 марта 2022 года

24.12.2021, 8:51, Разное
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Рабочая группа Государственной думы по оптимизации законодательства в области криптовалют подготовила поправки в федеральный закон «О цифровых финансовых активах».

Все россияне, обладающие криптовалютой, обязаны перевести средства на кошельки Центрального банка не позднее 28 февраля 2022 года.

– Сегодня обычному человеку более чем достаточно имеющихся финансовых инструментов – Россия в плане развития банковских услуг находится среди мировых лидеров. Граждане могут оформить карту любой платёжной системы в государственном или коммерческом банке, доступны сотни сервисов для денежных переводов, в том числе через сеть Интернет. Криптовалюты же используют обычно те, кому есть что скрывать. Продавцы оружия и наркотиков, детской порнографии, хакеры и другие нарушающие закон лица очень полюбили цифровые деньги. Поэтому мы приняли решение предложить россиянам добровольно перевести свою криптовалюту государству, – заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Уточнить номер кошелька для конкретной валюты граждане смогут на сайте ЦБ. После верификации и подтверждения личности через портал Госуслуги, они смогут выбрать нужный актив и указать банковский счёт, на который будет перечислена компенсация. За каждую транзакцию будет необходимо заплатить сервисный сбор в размере 5 процентов (но не менее 3 тысяч рублей) и НДФЛ. Курс для каждой криптовалюты будет ежедневно обновляться ЦБ на основе данных ведущих бирж.

За хранение и операции с криптовалютами после 1 марта 2022 года предусмотрена административная и уголовная ответственность. В случае, если стоимость активов не превышает 30 тысяч рублей, гражданин может быть оштрафован на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или приговорён к исправительным работам. Если рыночная стоимость криптовалюты превышает указанную сумму, то за её хранение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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