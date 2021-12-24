 

“Блин, Клавка, ты любовь всей моей жизни”. 51-летняя Шиффер снялась полуобнаженной перед камином

24.12.2021, 8:46, Новости дня
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“Когда вечеринка окончена и обувь снята. Мое домашнее фото, сделанное Мэттью”, – написала Шиффер.

Снимок набрал почти 30 тыс. лайков.

“Браво, Мэттью”, – похвалил супруга модели robertosaccucci__.

“Великолепно”, – считает wennwildeschwanefliehen.

“Черт возьми, огонь”, – написала alexandra_evangelia.

“Блин, Клавка, ты любовь всей моей жизни. Еще со срочной службы в 90-х в казарму попал журнал мод и мы начали его делить, твои фото висели в моей тумбочке. Это судьба”, – прокомментировал пост русскоязычный поклонник модели.

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A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году модель вышла замуж за Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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