У нардепа от ОПЗЖ Пономарева есть российский паспорт – “Схемы”

Согласно полученным данным, впервые документ гражданина России Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании “обмена”.

В сопроводительном заявлении, подписанном именем Пономарева, в пункте о наличии иностранного гражданства указано: “Статья 13 раздел 1”. Речь идет о положении Федерального закона Российской Федерации по гражданству. Согласно ему, для получения гражданства России Александр Пономарев должен был непрерывно проживать на ее территории не менее пяти лет.

Фото: radiosvoboda.org

Когда Пономареву исполнилось 45 лет, то согласно законодательству России вышеупомянутый российский паспорт ему заменили на новый. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании нового заявления.

Фото: radiosvoboda.org

Факт получения Пономаревым нового российского паспорта подтверждает не только информация, полученная “Схемами” от собственных источников, но и информация с сайта Главного управления по миграции МВД России, где данные его предыдущего паспорта отражаются как недействительные из-за “замены на новый”, а новый документ среди недействительных не значится.

В комментарии “Схемам” Александр Пономарев не сразу признал наличие российского паспорта.

“Это было еще в советское время, он был аннулирован еще тогда… По-моему, 1986 год, если не ошибаюсь. Это было еще до разделения страны”, – отметил депутат, хотя паспорт гражданина Российской Федерации впервые появился в 1997 году, а до этого на территории России действовал паспорт гражданина СССР.

Когда “Схемы” показали члену фракции ОПЗЖ выдержки о его российских документах, Пономарев изменил свою позицию.

“Ну, значит, 18 лет назад было… Лично я, по-моему, не забирал [паспорт]. Может, и забирал… Не помню, если честно. Я даже не знаю: есть он или нет… Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то нужно уточнять”, – сказал он

Депутат также добавил, что считал паспорт аннулированным и не знает, действительно ли он. При этом он затруднился объяснить, зачем в 2003 году подал документы на получение российского гражданства. Кроме того, он подчеркнул, что российский паспорт “ни разу не пользовался”.

Однако, согласно официальным данным о пересечении им российской границы, имеющихся в распоряжении “Схем”, за последние 15 лет Пономарев по меньшей мере четыре раза приезжал в Россию. Последний – в начале февраля 2017-го.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

Контекст:

Александр Пономарев уже третий раз народный депутат: раньше был регионалом и членом депутатской группы “Воля народа”, а в этом созыве является членом фракции ОПЗЖ. В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в его родном Бердянске, в частности, поставляющие масла для украинской бронетехники.

Одна из компаний депутата “Агринол” попала в 2017 году в громкий скандал, пишет “Фокус”. Ее проверяют на причастность к умышленном повреждении более 20 танков ВСУ – из-за поставок якобы некачественных смазочных масел. СБУ в конце июля 2017-го открыла по этому факту уголовное производство.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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