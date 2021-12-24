 

“Надо же бабки зарабатывать”. Маша Распутина перепела песню Верки Сердючки, ее попросили этого не делать

24.12.2021, 8:46, Новости дня
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На видео 57-летняя певица одета в белое мини-платье, украшенное серебристыми фигурками.

“Предновогоднее выступление”, – подписала ролик Распутина.

В комментариях часть подписчиков попросили певицу больше не петь эту песню.

“Не твое Мария, не твоя песня”, – написала allalo29960.

“Надо же бабки зарабатывать, молодец!” – “похвалила” Распутину svetlan552.

“Только красивое платье, песня не твоя”, – считает mikhailovna5671.

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A post shared by Мария Распутина (@masharasputina_official)

Контекст:

Маша Распутина (настоящее имя – Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. Она окончила Тверское музыкальное училище. В 1989 году записала песню “Играй, музыкант!”, которая принесла ей всесоюзную популярность.

Певица замужем за бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. Они поженились в 1999 году. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. От первого брака у певицы есть дочь Лидия 1985 года рождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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