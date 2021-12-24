 

Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против «омикрона»

24.12.2021, 8:16, Новости дня
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Препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и против штамма «омикрон», сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Центр Гамалеи сейчас работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител – это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов говорил, что лекарство находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.

«Набор моноклональных антител проверен на «омикроне» и очень хорошо работает», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Он уточнил, что клинические исследования препарата планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трех месяцев.

Ранее Гинцбург усомнился в рукотворном происхождении «омикрона».



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