Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против «омикрона»

Препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и против штамма «омикрон», сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Центр Гамалеи сейчас работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител – это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов говорил, что лекарство находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.

«Набор моноклональных антител проверен на «омикроне» и очень хорошо работает», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Он уточнил, что клинические исследования препарата планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трех месяцев.

Ранее Гинцбург усомнился в рукотворном происхождении «омикрона».