Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на пятницу

Газпром во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.

Газпром продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. При этом в первой половине декабря компания бронировала по 31,4 млн кубометров, передает РИА «Новости».

В Газпроме сообщали, комментируя динамику поставок по «Ямал – Европе», что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Снижение поставок, как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.

В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.