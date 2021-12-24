 

Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на пятницу

24.12.2021, 8:16, Новости дня
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Газпром во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.

Газпром продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. При этом в первой половине декабря компания бронировала по 31,4 млн кубометров, передает РИА «Новости».

В Газпроме сообщали, комментируя динамику поставок по «Ямал – Европе», что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Снижение поставок, как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.

В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.



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