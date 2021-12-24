Мнение: О дальнем, пешем, … путешествии Путина

Произошло ровно то, что должно было произойти. Российский президент Владимир #Путин сделал свой выбор, и теперь ему приходится нести бремя последствий. Не самое приятное, между прочим.

Но всё вполне ожидаемо, чего и говорить.

Очередная решительная «предъява» #НАТО закончилась ровно тем же, чем и все предыдущие. Посылом в… дальнее пешее путешествие.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не давал обязательств не расширяться. Ранее на большой пресс-конфренции Владимир Путин сказал, что в НАТО обещали не двигаться на восток, но «надули»…

История вопроса тут, с одной стороны, проста, как дважды два. А с другой – сложна и запутана, как самая нелинейная из всех возможных алгебр.

Россия не первый раз напоминает о нарушении Западом обещания, данного «в обмен» на воссоединение Германии, отказаться от расширения НАТО на восток. И не в первый раз бойкие перья пытаются доказать, что ничего и не было обещано. А если и было, то не тому, не то, и не так.

Бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, выступая 31 января 1990 г. в евангелической академии в Тутцинге, обратился к НАТО с требованием подтвердить: «что бы ни происходило в странах Варшавского договора, расширения территории НАТО на восток, то есть ближе к границам Советского Союза, не будет». Своё требование Геншер мотивировал тем, что перемены в Восточной Европе «не должны наносить ущерб советским интересам в области безопасности». Он также добавил, что территорию ГДР не следует включать в военную структуру НАТО. Впоследствии основные положения этой речи получили название «Тутцингской формулы».

Поначалу и бундесканцлер Гельмут Коль, и госсекретарь США Джеймс Бейкер поддерживали позицию Геншера. 9 февраля, во время встречи с советским лидером Михаилом Горбачевым Бейкер сказал, что «не произойдёт распространения юрисдикции или присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении». На следующий день прошли переговоры Ганса-Дитриха Геншера с Эдуардом Шеварднадзе, где глава немецкой дипломатии заявил (расшифровка стенограммы):

«Мы понимаем, что в связи с членством объединённой Германии в НАТО возникают сложные вопросы. Для нас, однако, несомненно одно: НАТО не будет расширяться на восток». И далее: «Что касается нерасширения НАТО на восток, то эта формула имеет всеобъемлющее значение».

Но совсем вскоре американские, немецкие и английские дипломаты стали делать вид, что никаких обещаний не было. Уже в ходе встречи 24-25 февраля в Кэмп-Дэвиде президенту Джорджу Бушу удалось «убедить Гельмута Коля, который поначалу был настроен скептически», что «Тутцигская формула» нежизнеспособна. Тем не менее, Москву о таком изменении подходов к вопросу нерасширения НАТО никто в известность не конце поставил. И в мае 1990 г. Михаил Горбачев согласился с членством объединенной Германии в НАТО.

А без малого 20 лет спустя тот же Ганс-Дитрих Геншер стал утверждать, что хотел лишь «помочь [советскому руководству] преодолеть препятствие», преграждавшее путь к объединению Германии. Джеймс Бейкер, в свою очередь, начал говорить, что имел в виду лишь территорию ГДР и ничего больше.

Современные исследователи придерживаются аналогичной версии: Не мог же Геншер думать, что можно между делом определить архитектуру безопасности на ближайшие несколько десятков лет. Более вероятно, что данное высказывание, как и все остальные высказывания немецкой стороны в этот период, было направлено на достижение одной цели – воссоединения (Источник). Воссоединения любой ценой.

Vae victis! Что тут ещё можно сказать…

И всё же, можно ли считать, что обещания со стороны Запада не было?

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