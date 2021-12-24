 

Российский рынок акций открылся снижением

24.12.2021, 7:32, Новости дня
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Российский рынок акций на открытии утренней сессии демонстрирует снижение индекса Мосбиржи на 0,24%, до 3695,87 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 07.19 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3693,73 пункта (минус 0,29%). Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,87%, до 76,20 доллара за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 1,37% и торгуется на уровне 73,76 доллара за баррель, передает ТАСС.



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