Армия США уже сегодня ничего не может противопоставить Китаю

После холодной войны США уверовали, что их военное превосходство будет длиться вечно, в то время как китайская армия наращивала свою численность, совершенствовала оружие и боевую технику и разрабатывала новую стратегию, считает автор The Federalist. Сегодня же, пока в американской армии гордятся лётными костюмами для беременных лётчиц и ищут белых расистов, Китай может направить гиперзвуковую ракету в другой конец земного шара и поразить цель. В итоге самонадеянность, невежество и некомпетентность американского руководства превратят Китай в мировую сверхдержаву, а США станут её рабами.



Reuters

На протяжении многих лет американские руководители способствовали тому, чтобы Китай вкладывал деньги в развитие своих вооружённых сил, в то время как армия США приходила в упадок. Как пишет автор The Federalist, сегодня существуют большие сомнения, способны ли американские военные защитить свою страну.

Несколько лет назад появились тревожные признаки, когда ВМС Ирана захватили два американских катера с десятью моряками, когда американский экипаж на танковом «родео» НАТО занял четвёртое место, уступив Германии, Дании и Польше, и когда разоблачители установили, что недопустимо большое количество американских самолётов непригодно для лётной эксплуатации, а в ВВС не хватает запчастей, знающих механиков и даже лётчиков. И этому всему способствовует самонадеянность, невежество и некомпетентность американского руководства.

Как отмечает автор материала, после победы в холодной войне Соединённые Штаты, видимо, уверовали в то, что их военное превосходство будет длиться вечно. А в это время китайская армия наращивала свою численность, совершенствовала оружие и боевую технику и, что намного важнее, разрабатывала новую стратегию.

Пекин смотрел в будущее, думая о кибервойнах, искусственном интеллекте и системах доставки. Китай также расширял и укреплял своё присутствие в Южно-Китайском море, строя искусственные острова и размещая на них новые авиационные и военно-морские базы для своих неядерных сил. А американские налогоплательщики продолжали пополнять военный бюджет США и покупать товары китайского производства, по сути дела, помогая создавать активное сальдо торгового баланса Пекина, что способствовало укреплению армии КНР.

«Наши «лидеры» продолжают уверять, что Соединённые Штаты остаются ведущей в мире военной державой. Так оно и было сразу после Второй мировой и холодной войны. Но если принять во внимание успехи, которых за это время добился наш главный военный противник, и сопоставить их с усталостью войск, изношенностью боевой техники, разработкой таких систем вооружений, которые слишком дороги, а военные даже не хотят их использовать, если задуматься о развёртывании войск, о сокращении финансирования, то нескончаемые заявления наших избранных и назначенных «лидеров» о военном превосходстве США в расчёте на то, что им поверят, кажутся просто немыслимыми», — пишет автор The Federalist.

Он отмечает, что Китай готовится со временем установить полный стратегический контроль над Южно-Китайским морем, и главным призом в этой игре для него является Тайвань. Пекин также усовершенствовал свои гиперзвуковые ракеты до такой степени, что они теперь могут нести ядерный боезаряд, а их траекторией на околоземной орбите можно управлять таким образом, что они будут очень точно поражать цели. Примечательно, что для американской разведки, по её собственному признанию, это стало неожиданностью.

Также стало известно, что если над территорией США взорвётся гиперзвуковая ракета, может возникнуть электромагнитный импульс, который уничтожит национальную сеть электроснабжения, над защитой которой США не работали. В результате такого нападения США «немедленно вернутся в середину XIX века, и со временем от этого может погибнуть более 300 миллионов жителей».

Как заключает автор статьи, американцам сегодня не следует полагать, что они по-прежнему в безопасности. В то время как Китай может направить гиперзвуковую ракету в другой конец земного шара и поразить цель, американский «прогрессивный» министр обороны приказал на два месяца прекратить деятельность всех вооружённых сил, чтобы выявить и искоренить белых расистов. А ещё в США гордятся новыми лётными костюмами для беременных лётчиц, хотя не могут набрать и обучить 2 тысячи новых пилотов, в которых отчаянно нуждаются ВВС для выполнения хотя бы самых элементарных задач.

«Ошибочна старая поговорка, которая гласит, что неведение — это благо. Мы имеем право знать, что американские вооружённые силы не в состоянии защитить нас, да и кого бы то ни было, от Китая. Если Тайвань «объединится» с Китаем, Пекину будет принадлежать 70 процентов общемирового объёма производства микросхем, 90 процентов редкоземельных металлов и до 90 процентов некоторых лекарственных средств, многие из которых являются жизнеобеспечивающими. Это превратит Китай в мировую сверхдержаву, а США станут его рабом», — подводит неутешительный итог автор The Federalist.