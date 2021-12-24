Зеленского вызвали в суд: Придется отвечать по иску Порошенко

Лидера Незалежной уже вызвали в Верховный суд Украины по административному иску экс-лидера страны Петра Порошенко. Недавно в Сети были обнародованы записи якобы телефонных бесед украинского политика Виктора

Медведчука с представителями России и ДНР и ЛНР.

В переговорах фигурировало имя экс-главы государства Петра Порошенко. Медведчук якобы говорил о поставке на Украину электроэнергии из нашей страны для того, чтобы затем отправлять ее в Крым.

Работники СМИ, опубликовавшие в Сети записи, уверяют, что Петр Порошенко намеревался участвовать в поставках компании,

принадлежащей одному из его знакомых. В свою очередь Владимир Зеленский эти переговоры окрестил госизменой.

Адвокаты Петра Порошенко подали иск в отношении Владимира Зеленского. Юристы требуют обнародовать записи в изначальном виде.

Ранее появилась информация, что Петр Порошенко спешно покинул Украину. Это произошло после того, как экс-главу Незалежной попытались вызвать на допрос. Напомним, недавно депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Владимир Зеленский может пойти по стопам своего предшественники – Петра Порошенко.