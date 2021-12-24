Юрист: Дед Мороз легко отклонит иск за неисполнение новогодних желаний

Дед Мороз не является конкретным лицом или субъектом, поскольку это вымышленный персонаж. Поэтому на него невозможно подать в суд за обещания исполнить желания и подарить подарки, сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша, комментируя поданный юристом из Петербурга иск к новогоднему персонажу.

Молодой юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза и потребовал 10 миллионов рублей за то, что тот уже 23 года не дарит ему подарков и не выполняет заветные желания. В ходе пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что может выступить адвокатом волшебника, отметив, что Дед Мороз дарит подарки исключительно послушным мальчикам и девочкам.

«Вообще контраргументом действительно может быть то, что мальчик был непослушным, потому ему никто и не должен был приносить подарки и исполнять желания. Во-вторых, есть понятие субъекта права. В США, например, им может быть даже неодушевленный предмет, например кактус, который якобы уколол человека, или собака, кошка, которые имеют право наследовать имущество и так далее. Но даже там это чудачество не сильно широко распространено», – говорит Юкша.

Он призвал проверить уровень знаний и компетенцию юриста, подавшего иск против новогоднего персонажа, потому что он должен был знать: Дед Мороз – сказочный герой, его не существует, и это не скрывается. Соответственно, это некая фикция. Согласно российскому законодательству, продолжает специалист, подать иск можно исключительно на лицо либо на определенный субъект (например, на какую-то корпорацию, выступающую в виде субъекта гражданско-правовых отношений).

«В данном случае субъектность Деда Мороза отсутствует, поэтому и предмет иска не направлен ни к одному лицу. Это во-первых. Во-вторых, я сомневаюсь, что все отношения из российского права строятся на основании сделки. Обещание подарить тоже является предметом спора – это публичное обещание награды. Но что-то мне подсказывает, что Дед Мороз лично (а мы его никогда не видели, потому что существуют лишь люди, которые играют эту роль) обещаний никаких не давал и договоров с истцом не заключал», – рассуждает собеседник.

По мнению юриста, молодой человек такими действиями не надеется получить компенсацию с Деда Мороза, а лишь нацелен на то, чтобы «словить хайп».

Ранее московский Дед Мороз рассказал, что у него, как и у других людей, есть отчество. Зимнего волшебника зовут Мороз Никитич.