 

Патриарх всея Востока благословил Россию на дело «защиты правды, мира и добра»

24.12.2021, 6:02, Новости дня
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Российская парламентская делегация встретилась с патриархом Антиохийским и всея Востока Иоанном X в Дамаске, сообщают информационные агентства.

В Дамаске в формате видеоконференции прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев к местам проживания. В заседании приняли участие представители ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций. После окончания заседания делегация встретилась с Иоанном X, передает ТАСС.

Патриарх попросил передать российскому народу, что РФ делает «великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества». «И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире», – сказал он.

Патриарх напомнил, что в исторических книгах на арабском языке Россию «часто называют великой Россией». Он выступил за то, чтобы РФ «играла такую роль на международном уровне, на всех международных площадках», «способствовала торжеству правды».

Стороны обменялись подарками. Глава делегации, координатор думской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин преподнес патриарху икону Христа-Спасителя. В ответ российской стороне подарили выполненное вручную изображение известной в Сирии колокольни, к строительству которой в 19 веке приложили руку русские мастера.

Напомним, президент мусульманской Сирии Башар Асад заявлял, что в его стране могут готовить удар по антиохийскому патриарху Иоанну X, поддержавшему Москву в конфликте вокруг украинского раскола. Антиохийская православная церковь – третья в православном «табеле о рангах».



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