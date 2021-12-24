 

LG Display создает новые концепты экранов для отдыха и занятий спортом

24.12.2021, 5:58, Новости дня
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Компания LG Display намерена представить на будущей выставке CES 2022 новые концепты устройств, в центре которых будут большие изогнутые экраны. Их станут использовать в комплексах для занятий спортом и для отдыха.

Экраны необходимы для создания картинки, соответствующей вашему текущему занятию, отмечают разработчики. Например, когда вы занимаетесь на тренажере-велосипеде, у вас перед глазами будет вполне реалистичное изображение дороги, и начнет создаваться впечатление, что вы по ней едете.

Проект по созданию устройств для релаксации получил название Media Chair. А для занятий спортом – Virtual Ride. В комплект оборудования также входят звуковые динамики, кресло или тренажер, а также другие приборы.



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