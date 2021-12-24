Япония и Великобритания создают авиадвигатель шестого поколения

Как стало известно, Великобритания и Япония подписали меморандум, а также начинают совместную разработку двигателя для истребителей шестого поколения.

Не исключено, что сотрудничество в военной сфере будет расширено, сообщают источники. Совместный интерес стороны проявляют к развитию радаров и радиоэлектронной борьбы.

А двигателем займутся инженеры из британского Rolls-Royce и японской компании IHI. Работу они намерены начать уже с первого апреля будущего года. Времени разработчикам отпущено много. Поставки готовых боевых самолетов в армии обеих стран должны быть осуществлены только к середине следующего десятилетия, сообщают компетентные источники.