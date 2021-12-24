В ОБСЕ заявили о достижении перемирия на Юго-Востоке Украины

Специальный представитель ОБСЕ Микко Куннинен заявил, что переговоры между ОБСЕ, Россией и Украиной закончились согласием о перемирии на Юго-Востоке Украины. Издание напоминает, что соответствующее соглашение было заключено ещё 22 июля 2020 года, однако с тех пор оно неоднократно нарушалось.



Reuters

ОБСЕ сообщила о достижении согласия по поводу перемирия на Юго-Востоке Украины, пишет Handelsblatt. По словам специального представителя организации Микко Куннинена, соответствующая договорённость была достигнута в результате переговоров с участием ОБСЕ, РФ и Украины.

Как пишет издание, все стороны переговоров были твёрдо намерены реализовать соглашение от 22 июля 2020 года. Handelsblatt напоминает, что конфликт на Юго-Востоке Украины длится с 2014 года, однако масштабные бои прекратились в 2015 году: с тех пор РФ и Украина взаимно перекладывают друг на друга ответственность в последних случаях нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, посол РФ в ЕС Владимир Чижов отверг обвинения в том, что Москва готовит вторжение на территорию Украины. «Я могу гарантировать, что никакие российские войска не заняты подготовкой вторжения на Украину», — приводит издание слова Чижова.

Тем временем в НАТО призвали Россию отвести свои вооружённые силы от границы с Украиной во время грядущих праздников, пишет Handelsblatt. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, у РФ есть возможность гарантировать всем спокойное и мирное Рождество. Согласно данным главы НАТО, РФ концентрирует десятки тысяч солдат вблизи границы с Украиной. При этом Столтенберг также отметил, что конкретные намерения РФ остаются неясными.