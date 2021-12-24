Мнение: Торговля справками о вакцинации во Франции

Торговля справками о вакцинации во Франции

C лета во Франции было выявлено 182 тыс. поддельных санитарных пропусков, сообщает Le Monde со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны. Как отмечает издание, это означает, что реальное число фальшивых документов может быть гораздо выше. Из 400 проведённых расследований и сотни арестов видно, что биографии мошенников столь же разнообразны, как и используемые методы. Есть те, кто ретуширует свой собственный QR-код и продаёт его через интернет. Некоторые притворяются, что делают прививку другу в центре, где сами работают. А есть и те, кто напрямую взламывает веб-сайт службы медицинского страхования. Одни из них объясняют следователям, что они сделали это бесплатно, «по убеждению», а для других это «чистый бизнес». Существует торговля «настоящими» поддельными санитарными пропусками, пригодными для использования, и «поддельными» поддельными пропусками, которые невозможно использовать.

К примеру, в ноябре прокуратура Нантера обнаружила тысячи поддельный пропусков, выданных одними и теми же мошенниками — настоящее «массовое производство» на основе хакерских взломов. А прокурор Безье рассказал историю медсестры, решившей оказать услугу другу-антипрививочнику, сделав вид, что вакцинировала его на месте своей работы.

Если последняя злоумышленница попалась из-за собственной болтливости, то в большинстве случаев обнаруживают несоответствия и обращаются в суд сотрудники органов здравоохранения и службы социального страхования, отмечает издание. Так, в городе План-де-ла-Тур врач выставила страховой компании счёт почти на две тысячи прививок, притом что ей было выдано всего 530 доз. Она была привлечена к ответственности за «подделку и использование поддельных документов», «мошенничество с нанесением вреда медицинскому учреждению», а также за «угрозу жизни других людей». «Некоторые из её пациентов действительно подали жалобы, объяснив, что они искренне полагали, что им сделали прививку», — подчёркивает прокурор Патрис Камберу.

Аналогичная аномалия была зафиксирована в Верхней Гаронне, где центр вакцинации города Мюре выдавал больше сертификатов, чем получал вакцин. В результате расследования была установлена вина сотрудницы центра и ещё двух лиц. Среди них почти 140 «клиентов» были медработниками, сотрудниками дома престарелых, работниками аптеки, руководителем компании, специализирующейся на «дезинфекции против ковида», охранниками больниц и даже жандармом. Все они покупали свою «настоящую подделку» за €100—€380, рассказывает прокуратура Тулузы. Об услуге они узнавали либо по рекомендации, либо через «рекламное объявление» в приложении Snapchat.

В этой же социальной сети Мохаммед М. и Натали Д. решили продавать собственные «поддельные» поддельные пропуска. Мохаммед М. закрашивал несколько клеток своего собственного действительного QR-кода, чтобы перепродать за €100 пропуск, который, по его мнению, никого не подвергнет опасности. Отправив около десяти пропусков по почте, пара стала брать деньги, ничего не предоставляя взамен. «Со временем мы поняли, что отправить подделку — это все равно что не отправить им вообще ничего. С тем же успехом можно ничего им не посылать», — призналась Натали Д. в зале суда.

«Это игра, я в неё играл и проиграл», — заметил, в свою очередь, обманутый парой клиент Малек Д., также представший перед судом. В конце концов он приобрёл «действующую» подделку за €400. По его словам, он не относит себя к антипрививочникам, однако выступает против принуждения. Профессия Малека Д. — медбрат.

1 декабря 54-летняя женщина умерла от COVID-19 в больнице Гарша с поддельным медицинским пропуском в кармане, напоминает газета. Её муж подал жалобу на врача из Ниццы, имя которого было указано в свидетельстве о вакцинации. Выяснилось, что тот же врач подал жалобу на кражу личных данных уже несколько недель назад. «Она могла бы получить более подходящее лечение, если бы сказала, что она не вакцинирована. Сообщите об этом своему врачу, он будет сообщать в полицию, у нас существует медицинская тайна», — настаивает заведующий отделением реанимации больницы Джилляли Аннан.

Тем временем, министр здравоохранения Оливье Веран и министр внутренних дел Жеральд Дарманен пообещали мошенникам, которые в конечном итоге захотят получить прививку, «отказ от судебного преследования» или «снисхождение» со стороны правосудия. «Очень хорошая идея», — считает завотделением в университетском госпитале Ниццы Кароль Ишай, по словам которой, 30% пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации в её отделении, вероятно, пользуются поддельными санитарными пропусками. «Надо, чтобы мне объяснили, как это применить, потому что я каждый день сталкиваюсь с такими раскаявшимися», — замечает, в свою очередь, один из прокуроров.

https://russian.rt.com/inotv/2021-12-23/Le-Monde-sotni-tisyach-poddelok – цинк

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/21/trafic-de-faux-passes-sanitaires-des-methodes-et-des-profils-varies_6106866_3224.html – оригинал на французском

Интересно, какой процент липовые справки о вакцинации составляют от общего количества у нас? То, что этот рынок очень бурно развивается было очевидно еще в прошлом году, когда органы начали хватать мед.работников продовавших справки и вносившие липовых "вакцинированных" в базу. С учетом закручивания гаек с QR-кодами, спрос на подделки и внесение в базу после липовых прививок, явно должен был возрасти.

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