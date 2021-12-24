Видео: Новый посол РФ в Белоруссии

Сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новым послом РФ в Белоруссии (четвертым за три года) будет назначен Борис Грызлов – соратник Путина, бывший спикер Госдумы и экс-глава МВД, который уже шесть лет представляет Москву на переговорах с Украиной по урегулированию в Донбассе. Если назначение в итоге не состоится, жаль: Грызлов – идеальный кандидат на эту должность.

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Дмитрий Бавырин