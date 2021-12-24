 

Видео: Новый посол РФ в Белоруссии

24.12.2021, 5:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новым послом РФ в Белоруссии (четвертым за три года) будет назначен Борис Грызлов – соратник Путина, бывший спикер Госдумы и экс-глава МВД, который уже шесть лет представляет Москву на переговорах с Украиной по урегулированию в Донбассе. Если назначение в итоге не состоится, жаль: Грызлов – идеальный кандидат на эту должность.

Теги: 

Белоруссия
,
Борис Грызлов
,
Россия и Белоруссия
,
Дмитрий Бавырин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / В Украине приняли закон о всеукраинском референдуме, в США назначили госсекретаря. Главное за день

18.03 / Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 62 долларов

11.12 / Дело о крушении Ил-76. Апелляционный суд оставил без изменений приговор генералу Назарову

12.11 / Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время

20.01 / Daily Sabah – почти 10 млн детей Афганистана грозит голод

15.05 / В Минздраве Украины рассказали, когда педагогов будут прививать от COVID-19

29.10 / NYT – без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

24.07 / Принцип “Роттердам плюс” законный и снова действует на энергорынке

28.04 / Добровольцы «МолодежкиОНФ» помогут пострадавшим от пожара жителям Воронежской области

19.11 / Экспертиза ДНК подтвердила, что во время смертельного ДТП в Харькове за рулем был 16-летний подросток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика