В Британии заявили о пониженной вероятности госпитализации с омикрон-штаммом

Инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, в отличие от тех, кто заразился, вариантом «дельта», на 50-70% реже попадают в больницы, говорится в обнародованном исследовании Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA).

По предварительным данным, заразившиеся омикрон-штаммом также на 31-45% реже отправляются в реанимацию, по сравнению с инфицированными разновидностью «дельта». В то же время UKHSA предупредило о том, что штамм «омикрон» передается быстрее, чем предыдущие варианты, в связи с чем сохраняется риск высоких показателей госпитализации и большой нагрузки на систему здравоохранения, информирует ТАСС.

Также в исследовании говорится, что переболевшие COVID-19, могут чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с омикрон-штаммом. В ведомстве утверждают, что в настоящее время примерно 10% инфицированных омикрон-штаммом в стране ранее уже переносили заболевание.

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид, комментируя результаты исследования, назвал обнадеживающим тот факт, что омикрон-штамм коронавируса реже приводит к госпитализации инфицированных.

Ранее в ВОЗ сообщили, что предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельта».