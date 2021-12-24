 

В Британии заявили о пониженной вероятности госпитализации с омикрон-штаммом

24.12.2021, 5:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, в отличие от тех, кто заразился, вариантом «дельта», на 50-70% реже попадают в больницы, говорится в обнародованном исследовании Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA).

По предварительным данным, заразившиеся омикрон-штаммом также на 31-45% реже отправляются в реанимацию, по сравнению с инфицированными разновидностью «дельта». В то же время UKHSA предупредило о том, что штамм «омикрон» передается быстрее, чем предыдущие варианты, в связи с чем сохраняется риск высоких показателей госпитализации и большой нагрузки на систему здравоохранения, информирует ТАСС.

Также в исследовании говорится, что переболевшие COVID-19, могут чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с омикрон-штаммом. В ведомстве утверждают, что в настоящее время примерно 10% инфицированных омикрон-штаммом в стране ранее уже переносили заболевание.

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид, комментируя результаты исследования, назвал обнадеживающим тот факт, что омикрон-штамм коронавируса реже приводит к госпитализации инфицированных.

Ранее в ВОЗ сообщили, что предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельта».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Подъем воды в Днестре угрожает Черновицкой, Винницкой и Одесской областям, трассу Одесса – Рени перекроют

14.02 / В ГПСУ заявили, что нардеп Козак не вылетал в ОАЭ на самолете, полет которого проследили журналисты

12.01 / В Китае создали устройство, способное заряжать батареи от горячей воды

12.12 / Татаров фактически давал взятку вместе в Микитасем – Сытник

12.03 / Экс-главком НАТО – только неуверенность в реакции США удерживает Китай от захвата Тайваня

06.06 / Губерниев осудил Слуцкого за шпильку в адрес Канделаки

06.11 / Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе, борьбу с COVID-19, реформы и решение КСУ

01.12 / “Смешно и пошло”, “Заставьте ее остановиться”. 63-летняя Мадонна опять раздвинула ноги и показала промежность

11.01 / Пелоси назвала Трампа “служанкой Путина”

01.11 / Искусственный интеллект используют для опреснения воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика