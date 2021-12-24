 

Франция поставила новый антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

24.12.2021, 5:18, Новости дня
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За сутки во Франции зафиксировано свыше 88 тыс. случаев COVID-19, это новый антирекорд для страны, сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Позднее стало известно, что этот показатель превысил 91 тыс. случаев.

Веран сообщиил, что штамм «дельта» «идет на спад», но «волна «омикрона» очень быстро растет», в результате «зарегистрирован наихудший показатель с начала эпидемии» по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Подчеркивается, что еще до конца года данный показатель преодолеет отметку в 100 тыс. случаев. Позднее Sante publique France опубликовало ежедневную сводку, согласно которой за сутки инфицирование коронавирусом было выявлено у 91,6 тыс. жителей Франции, передает ТАСС со ссылкой на BFM.

Министр здравоохранения указал, что «омикрон», судя по научным публикациям, более заразен, но вероятность развития тяжелой формы COVID-19 при нем ниже, чем у «дельты». Он призвал «дождаться результатов с более широкой выборкой».

Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.



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