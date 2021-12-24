 

Под брендом Hisense вышел телевизор с экраном на 98 дюймов

24.12.2021, 5:14, Новости дня
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Под брендом Hisense выпущен новый телевизор 98E7G Pro с гигантским экраном. Как сообщается, речь идет о 98 дюймах по диагонали. Еще одна новость состоит в том, что продажи данного приемника стартуют с ошеломляющим успехом.

Компания оставит позади таких конкурентов, как Huawei и Redmi, говорят эксперты. А причина – отличные скидки, которые производитель предложил в первой большой партии продукции.

Телевизор оценили в 3140 американских долларов, хотя его базовая рекомендованная цена составляет 3454 доллара. Разница оказалась достаточной, чтобы привлечь особое внимание покупателей именно к этому товару. Вот телевизоры и продаются, как горячие пирожки, отмечают эксперты. Впрочем, некоторые специалисты все-таки советуют не спешить с выводами, а обождать хотя бы неделю, когда появятся реальные результаты о спросе.



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