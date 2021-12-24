Названа цена умных часов Noise ColorFit Ultra 2

Новая модель умных часов ColorFit Ultra 2, вышедшая под торговой маркой Noise, уже поступает в продажу. Производитель назвал цену, которая составляет 65 американских долларов.

О результатах продаж пока ничего не известно. Так как прошло меньше суток после того, как был открыт доступ к наручному устройству в интернет-магазинах. Но мы, видимо, в ближайшее время получим первую статистику.

Напомним, что в данном устройстве установлен экран размером 1,78 дюйма с разрешением картинки 368 на 448 пикселей. Корпус прочный. Он изготовлен из нержавеющей стали. Часы способны отслеживать 60 спортивных режимов и обладают рядом полезных функций. Например, с их помощью можно определять уровень кислорода в крови.