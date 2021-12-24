 

ABC News – «если буду в добром здравии» — Байден заявил о планах участвовать в выборах 2024 года

24.12.2021, 5:00, Новости дня
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Джо Байден в интервью ABC News заявил о своих планах участвовать в намеченных на 2024 год президентских выборах, отметив, однако, что всё будет зависеть от состояния его здоровья. При этом глава Белого дома добавил, что шансы на его участие в президентской гонке повысятся, если свою кандидатуру выдвинет Дональд Трамп.


Reuters

Президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что планирует вновь участвовать в выборах в 2024 году. При этом, по его словам, участие Дональда Трампа в следующей предвыборной кампании лишь увеличит шансы на то, что он выдвинет свою кандидатуру.

«Да, — ответил Байден на вопрос о том, планирует ли он переизбираться на второй срок. — Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду так же здоров, как сейчас — в добром здравии, то я действительно стал бы вновь баллотироваться».

«И если это будет означать реванш против Дональда Трампа?» — спросил главу Белого дома журналист ABC News Дэвид Мьюир.

«Вы меня искушаете, — ответил, смеясь, Байден. — Конечно. Почему бы мне в качестве кандидата не баллотироваться против Дональда Трампа? Это повысит шансы на моё выдвижение».

Байден в начале этого года, вступая в должность главы государства в возрасте 78 лет, стал самым пожилым человеком, принёсшим присягу в качестве президента США. Вопросы о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, преследуют его на протяжении всего его президентства.

В связи с падением популярности Байдена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в прошлом месяце сказала журналистам, что американский лидер действительно намеревается вновь баллотироваться на президентский пост.



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