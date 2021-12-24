Не стоит держать дома два веника: о чем предупреждают приметы

О том, что веник наделен магической силой, знали еще и наши далекие предки. С этим обычным, на первый взгляд, бытовым предметом связано немало примет и суеверий. Давайте узнаем, почему не стоит держать в доме два веника, а также другие рекомендации из копилки народной мудрости.

Запрет на пару веников

Согласно верованиям наших славянских предков, при необходимости заменить веник прежде всего следовало избавиться от старого. Если же не сделать этого, можно было навлечь на свою семью несчастья: финансовые проблемы, ссоры между домочадцами. Кроме того, такая ситуация может принудить домового покинуть ваш дом.

Поскольку веник в сознании наших предков воспринимался как атрибут не только чистоты и порядка, но и финансовой стабильности, то пара веников символизировала раздвоение доходов и материальное неблагополучие в доме.

Правила утилизации

Считалось, что старый веник следовало выбросить как можно дальше от дома, сделать это нужно до приобретения нового. Желательно в месте, где невозможно встретить людей.

Однако сжигать его нельзя. В противном случае можно навлечь изменение погоды в худшую сторону, семейные неурядицы. В доме могут завестись насекомые.

Новый веник храните в чистоте, помните, что на нем обожает отдыхать добрый домашний дух – домовой. Очень важно поддерживать с ним добрососедские отношения, поскольку, разгневавшись, он может лишить семью своей поддержки, вогнать ее в бедность. Хранить веник стоит в одном и том же месте.

Замену рекомендуется проводить каждый год. За это время веник впитывает негативную энергетику дома. Избавившись от него, вы одновременно проведете чистку жилья.

Несколько других примет

Некоторые люди приобретают миниатюрную декоративную копию веника, который хранят на видном месте.

А вот настоящий веник следует хранить в углу ручкой вниз. Такая позиция поможет ему привлекать в дом материальное благополучие, а также защищать жилье от завистников и недоброжелателей. Нельзя переступать через веник – это способно спровоцировать проблемы со здоровьем.

Есть несколько ситуаций, при которых нельзя подметать:

Если близкий вам человек сейчас в пути. Во время приготовления пищи – блюдо будет невкусным. После заката солнца. При нарушении можно заболеть.

Подметать следует по направлению от входной двери, в противном случае можно вымести все ценности. А вот разрешать гостям подметать в вашем доме нельзя, только хозяева могут заниматься такой уборкой. В противном случае удача покинет жилье, а семья будет голодать.